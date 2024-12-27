Сьогоднішня ціна NFTFI (NFTFI)

Поточна ціна NFTFI (NFTFI) сьогодні становить 0.00745705 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна NFTFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFTFI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.38K USD

- зміна ціни NFTFI протягом дня — -1.56%

- циркуляційна пропозиція – 186.79M USD

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