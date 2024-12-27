Ціна NFTFI (NFTFI)
Поточна ціна NFTFI (NFTFI) сьогодні становить 0.00745705 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна NFTFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFTFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.38K USD
- зміна ціни NFTFI протягом дня — -1.56%
- циркуляційна пропозиція – 186.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFTFI до USD становила $ -0.000118424158003773.
За останні 30 днів зміна ціни NFTFI до USD становила $ +0.0025594243.
За останні 60 днів зміна ціни NFTFI до USD становила $ +0.0124162343.
За останні 90 днів зміна ціни NFTFI до USD становила $ +0.003406868112913711.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000118424158003773
|-1.56%
|30 днів
|$ +0.0025594243
|+34.32%
|60 днів
|$ +0.0124162343
|+166.50%
|90 днів
|$ +0.003406868112913711
|+84.12%
Останній аналіз цін NFTFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-1.56%
+3.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFTFI is the governance token of the NFTfi protocol, which has the vision of becoming the primary NFT finance settlement layer across all major chains.
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¥1.1763496375
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