Сьогоднішня ціна NftEyez (EYE)

Поточна ціна NftEyez (EYE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EYE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NftEyez:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.58 USD

- зміна ціни NftEyez протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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