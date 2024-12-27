Сьогоднішня ціна NFTDeli (DELI)

Поточна ціна NFTDeli (DELI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 250.34K USD. Ціна DELI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFTDeli:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.29K USD

- зміна ціни NFTDeli протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 4.62B USD

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