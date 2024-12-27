Ціна NFTDeli (DELI)
Поточна ціна NFTDeli (DELI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 250.34K USD. Ціна DELI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFTDeli:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.29K USD
- зміна ціни NFTDeli протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 4.62B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFTDeli до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NFTDeli до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NFTDeli до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NFTDeli до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ 0
|-23.44%
|60 днів
|$ 0
|-31.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NFTDeli: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
-0.00%
-15.68%
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