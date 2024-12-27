Сьогоднішня ціна NFTBooks (NFTBS)

Поточна ціна NFTBooks (NFTBS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 541.17K USD. Ціна NFTBS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFTBooks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.25 USD

- зміна ціни NFTBooks протягом дня — +3.18%

- циркуляційна пропозиція – 66.13T USD

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