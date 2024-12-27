Ціна NFTBooks (NFTBS)
Поточна ціна NFTBooks (NFTBS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 541.17K USD. Ціна NFTBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFTBooks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.25 USD
- зміна ціни NFTBooks протягом дня — +3.18%
- циркуляційна пропозиція – 66.13T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFTBooks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NFTBooks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NFTBooks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NFTBooks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.18%
|30 днів
|$ 0
|-4.40%
|60 днів
|$ 0
|+70.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NFTBooks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
+3.18%
+15.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFTBooks will create a platform for all book lovers to access and use the system easily. One of our strongest obligations is to create a platform so simple and easy to use and access that not only crypto literates will understand, but for everyone to operate. Not only smartphones, tablets, computers, but any device that can open NFTBooks application will be able to access and use our platform. We will be able to develop low-cost devices that have the simplest components (e.g., Atmel AVR32) but still have access to NFTBooks to take advantage of reuse in reading. This could make the coverage of NFTBooks better than the original book. Head Office: Level 8, 25 Restwell Street, Bankstown, NSW, 2200, Australia. Telephone: +61 2 9709 5070
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