Ціна NFTBlackmarket (NBM)
Поточна ціна NFTBlackmarket (NBM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NBM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFTBlackmarket:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.37 USD
- зміна ціни NFTBlackmarket протягом дня — -1.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFTBlackmarket до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NFTBlackmarket до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NFTBlackmarket до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NFTBlackmarket до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.56%
|30 днів
|$ 0
|-0.98%
|60 днів
|$ 0
|-2.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NFTBlackmarket: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.56%
-1.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFTBlackMarket IS bringing the revelation of the internet of assets to the masses. You can create, collect and trade digital assets. You can NFT Your ART, GIF, MUSIC, VIDEO, and PATENT.
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