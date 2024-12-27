Сьогоднішня ціна NFTb (NFTB)

Поточна ціна NFTb (NFTB) сьогодні становить 0.00292973 USD з ринковою капіталізацією $ 2.02M USD. Ціна NFTB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFTb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.92K USD

- зміна ціни NFTb протягом дня — +2.89%

- циркуляційна пропозиція – 690.57M USD

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