Сьогоднішня ціна NFT Worlds

Поточна ціна NFT Worlds (WRLD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WRLD до USD становить $ 0 за WRLD.

NFT Worlds наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 76 688, з циркуляційною пропозицією у 548,93M WRLD. Протягом останніх 24 годин WRLD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,623493, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WRLD змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,48.

Ринкова інформація щодо NFT Worlds (WRLD)

Ринкова капіталізація $ 76,69K$ 76,69K $ 76,69K Обсяг (за 24 год) $ 1,48$ 1,48 $ 1,48 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 698,52K$ 698,52K $ 698,52K Циркуляційне постачання 548,93M 548,93M 548,93M Загальна пропозиція 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація NFT Worlds — $ 76,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,48. Циркуляційна пропозиція WRLD — 548,93M, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 698,52K.