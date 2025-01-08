Сьогоднішня ціна NFT Stars (NFTS)

Поточна ціна NFT Stars (NFTS) сьогодні становить 0.04937237 USD з ринковою капіталізацією $ 67.85K USD. Ціна NFTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFT Stars:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.69 USD

- зміна ціни NFT Stars протягом дня — -5.04%

- циркуляційна пропозиція – 1.37M USD

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