Ціна NFT Stars (NFTS)
Поточна ціна NFT Stars (NFTS) сьогодні становить 0.04937237 USD з ринковою капіталізацією $ 67.85K USD. Ціна NFTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFT Stars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.69 USD
- зміна ціни NFT Stars протягом дня — -5.04%
- циркуляційна пропозиція – 1.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFT Stars до USD становила $ -0.00262324148240354.
За останні 30 днів зміна ціни NFT Stars до USD становила $ -0.0043431047.
За останні 60 днів зміна ціни NFT Stars до USD становила $ +0.0030956574.
За останні 90 днів зміна ціни NFT Stars до USD становила $ +0.0047313464189898.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00262324148240354
|-5.04%
|30 днів
|$ -0.0043431047
|-8.79%
|60 днів
|$ +0.0030956574
|+6.27%
|90 днів
|$ +0.0047313464189898
|+10.60%
Останній аналіз цін NFT Stars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.04%
-2.27%
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€0.0473974752
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$0.04937237
|1 NFTS до MYR
RM0.222175665
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₺1.7443258321
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₹4.2346681749
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NT$1.6184262886
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HK$0.3836233149
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