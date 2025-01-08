Ціна NFT Soccer Games (NFSG)
Поточна ціна NFT Soccer Games (NFSG) сьогодні становить 0.03784211 USD з ринковою капіталізацією $ 6.19K USD. Ціна NFSG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFT Soccer Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44 USD
- зміна ціни NFT Soccer Games протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 163.65K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFT Soccer Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NFT Soccer Games до USD становила $ -0.0196238208.
За останні 60 днів зміна ціни NFT Soccer Games до USD становила $ -0.0145244451.
За останні 90 днів зміна ціни NFT Soccer Games до USD становила $ -0.046457768190912.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0196238208
|-51.85%
|60 днів
|$ -0.0145244451
|-38.38%
|90 днів
|$ -0.046457768190912
|-55.11%
Останній аналіз цін NFT Soccer Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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|1 NFSG до AUD
A$0.060547376
|1 NFSG до GBP
￡0.030273688
|1 NFSG до EUR
€0.0363284256
|1 NFSG до USD
$0.03784211
|1 NFSG до MYR
RM0.170289495
|1 NFSG до TRY
₺1.3369617463
|1 NFSG до JPY
¥5.982837591
|1 NFSG до RUB
₽4.0585662975
|1 NFSG до INR
₹3.2457177747
|1 NFSG до IDR
Rp610.3565274533
|1 NFSG до PHP
₱2.2080871185
|1 NFSG до EGP
￡E.1.9163244504
|1 NFSG до BRL
R$0.230836871
|1 NFSG до CAD
C$0.0541142173
|1 NFSG до BDT
৳4.609168998
|1 NFSG до NGN
₦58.4883867949
|1 NFSG до UAH
₴1.6010996741
|1 NFSG до VES
Bs2.00563183
|1 NFSG до PKR
Rs10.5435686882
|1 NFSG до KZT
₸20.0116646102
|1 NFSG до THB
฿1.3085801638
|1 NFSG до TWD
NT$1.2404643658
|1 NFSG до CHF
Fr0.034057899
|1 NFSG до HKD
HK$0.2940331947
|1 NFSG до MAD
.د.م0.3787995211