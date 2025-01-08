Сьогоднішня ціна NFT Soccer Games (NFSG)

Поточна ціна NFT Soccer Games (NFSG) сьогодні становить 0.03784211 USD з ринковою капіталізацією $ 6.19K USD. Ціна NFSG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFT Soccer Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44 USD

- зміна ціни NFT Soccer Games протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 163.65K USD

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