Сьогоднішня ціна NFT Champions (CHAMP)

Поточна ціна NFT Champions (CHAMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHAMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFT Champions:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.86K USD

- зміна ціни NFT Champions протягом дня — -1.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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