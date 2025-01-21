Ціна NFT Champions (CHAMP)
Поточна ціна NFT Champions (CHAMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHAMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFT Champions:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.86K USD
- зміна ціни NFT Champions протягом дня — -1.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFT Champions до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NFT Champions до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NFT Champions до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NFT Champions до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.63%
|30 днів
|$ 0
|-46.43%
|60 днів
|$ 0
|-39.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NFT Champions: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-1.63%
-23.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Collect, train, and battle with NFTs in this blockchain-based MMORPG built on Unreal Engine 4. Experience thrilling new adventures, and build an unstoppable team while exploring each region. Players can earn real money and unique rewards by playing NFT Champions. $CHAMP is the in-game currency connected to the Polygon blockchain network. Polygon is built on Ethereum and enables transactions to process much faster at a lower cost with greater reliability. You’ll be able to join forces with a friend at any time and work together throughout your journey. It’s up to you. Will you explore the world with friends, or fulfill your ambition as a lone adventurer? Whether you cautiously train your monsters or go against a raid boss for a cash prize, the choice is yours.
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