Ціна NFT Art Finance (NFTART)
Поточна ціна NFT Art Finance (NFTART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 290.37K USD. Ціна NFTART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFT Art Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.49 USD
- зміна ціни NFT Art Finance протягом дня — -3.31%
- циркуляційна пропозиція – 24,930.01T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFT Art Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NFT Art Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NFT Art Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NFT Art Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.31%
|30 днів
|$ 0
|-19.57%
|60 днів
|$ 0
|-22.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NFT Art Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.12%
-3.31%
-2.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public.
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