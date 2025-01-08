Сьогоднішня ціна NFT Art Finance (NFTART)

Поточна ціна NFT Art Finance (NFTART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 290.37K USD. Ціна NFTART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFT Art Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.49 USD

- зміна ціни NFT Art Finance протягом дня — -3.31%

- циркуляційна пропозиція – 24,930.01T USD

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