Сьогоднішня ціна NFT Ai (NFTAI)

Поточна ціна NFT Ai (NFTAI) сьогодні становить 0,00541722 USD з ринковою капіталізацією $ 5,13M USD. Ціна NFTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFT Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NFT Ai протягом дня — +2,99%

- циркуляційна пропозиція – 946,70M USD

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