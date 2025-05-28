Ціна NFT Ai (NFTAI)
Поточна ціна NFT Ai (NFTAI) сьогодні становить 0,00541722 USD з ринковою капіталізацією $ 5,13M USD. Ціна NFTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFT Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NFT Ai протягом дня — +2,99%
- циркуляційна пропозиція – 946,70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFT Ai до USD становила $ +0,00015741.
За останні 30 днів зміна ціни NFT Ai до USD становила $ +0,0051187127.
За останні 60 днів зміна ціни NFT Ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NFT Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00015741
|+2,99%
|30 днів
|$ +0,0051187127
|+94,49%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NFT Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,63%
+2,99%
+65,76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels. Our token $NFTAi is currently live on the Solana blockchain and listed on Biconomy Exchange. We’re seeing a growing community and increasing demand for broader access to our token across reputable platforms.
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