Сьогоднішня ціна NFMart (NFM)

Поточна ціна NFMart (NFM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NFM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFMart:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.19K USD

- зміна ціни NFMart протягом дня — -2.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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