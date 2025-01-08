Ціна nfinityAI (NFNT)
Поточна ціна nfinityAI (NFNT) сьогодні становить 0.139957 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NFNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності nfinityAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.56K USD
- зміна ціни nfinityAI протягом дня — -14.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни nfinityAI до USD становила $ -0.0246069008131182.
За останні 30 днів зміна ціни nfinityAI до USD становила $ +0.0011418111.
За останні 60 днів зміна ціни nfinityAI до USD становила $ +0.7654813476.
За останні 90 днів зміна ціни nfinityAI до USD становила $ +0.10732216656820862.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0246069008131182
|-14.95%
|30 днів
|$ +0.0011418111
|+0.82%
|60 днів
|$ +0.7654813476
|+546.94%
|90 днів
|$ +0.10732216656820862
|+328.86%
Останній аналіз цін nfinityAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.49%
-14.95%
+57.82%
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