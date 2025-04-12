Ціна NEZHA (NEZHA)
Поточна ціна NEZHA (NEZHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91.26K USD. Ціна NEZHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NEZHA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NEZHA протягом дня — +2.61%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NEZHA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NEZHA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NEZHA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NEZHA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.61%
|30 днів
|$ 0
|-22.79%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NEZHA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
+2.61%
+4.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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