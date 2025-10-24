Інформація щодо ціни Neza (SN99) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,763073 $ 0,763073 $ 0,763073 Мін. за 24 год $ 0,84259 $ 0,84259 $ 0,84259 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,763073$ 0,763073 $ 0,763073 Макс. за 24 год $ 0,84259$ 0,84259 $ 0,84259 Рекордний максимум $ 1,91$ 1,91 $ 1,91 Найнижча ціна $ 0,422352$ 0,422352 $ 0,422352 Зміна ціни (за 1 год) +0,55% Зміна ціни (1 дн.) +2,54% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,40% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,40%

Актуальна ціна Neza (SN99) становить $0,84089. За останні 24 години SN99 торгувався між мінімумом у $ 0,763073 і максимумом у $ 0,84259, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN99 становить $ 1,91, тоді як його історичний мінімум — $ 0,422352.

Що стосується короткострокових результатів, то SN99 змінився на +0,55% за останню годину, +2,54% за 24 години та на +10,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Neza (SN99)

Ринкова капіталізація $ 945,05K$ 945,05K $ 945,05K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 945,05K$ 945,05K $ 945,05K Циркуляційне постачання 1,12M 1,12M 1,12M Загальна пропозиція 1 123 869,624786364 1 123 869,624786364 1 123 869,624786364

Поточна ринкова капіталізація Neza — $ 945,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN99 — 1,12M, зі загальною пропозицією 1123869.624786364. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 945,05K.