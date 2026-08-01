Сьогоднішня ціна Nexus Trading Labs

Поточна ціна Nexus Trading Labs (NEXUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NEXUS до USD становить $ 0 за NEXUS.

Nexus Trading Labs наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 558, з циркуляційною пропозицією у 100,00B NEXUS. Протягом останніх 24 годин NEXUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NEXUS змінився на +0,03% за останню годину та на -3,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Nexus Trading Labs (NEXUS)

Ринкова капіталізація $ 33,56K$ 33,56K $ 33,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,56K$ 33,56K $ 33,56K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Nexus Trading Labs — $ 33,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEXUS — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,56K.