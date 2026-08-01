Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Nexus Trading Labs сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NEXUS становить 33 558 USD. Відстежуйте оновлення цін NEXUS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Nexus Trading Labs сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NEXUS становить 33 558 USD. Відстежуйте оновлення цін NEXUS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NEXUS

Інформація про ціну NEXUS

Що таке NEXUS

Офіційний вебсайт NEXUS

Токеноміка NEXUS

Прогноз ціни NEXUS

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Nexus Trading Labs

Ціна Nexus Trading Labs (NEXUS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NEXUS до USD:

$0,00000033038
$0,00000033038$0,00000033038
-3,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Nexus Trading Labs (NEXUS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:07:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Nexus Trading Labs

Поточна ціна Nexus Trading Labs (NEXUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NEXUS до USD становить $ 0 за NEXUS.

Nexus Trading Labs наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 558, з циркуляційною пропозицією у 100,00B NEXUS. Протягом останніх 24 годин NEXUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NEXUS змінився на +0,03% за останню годину та на -3,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Nexus Trading Labs (NEXUS)

$ 33,56K
$ 33,56K$ 33,56K

--
----

$ 33,56K
$ 33,56K$ 33,56K

100,00B
100,00B 100,00B

99 999 999 999,99998
99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Nexus Trading Labs — $ 33,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEXUS — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,56K.

Історія ціни Nexus Trading Labs у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,03%

+2,94%

-3,04%

-3,04%

Історія ціни Nexus Trading Labs (NEXUS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nexus Trading Labs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nexus Trading Labs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nexus Trading Labs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nexus Trading Labs до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,94%
30 днів$ 0-33,70%
60 днів$ 0-69,46%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Nexus Trading Labs

Прогноз ціни Nexus Trading Labs (NEXUS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NEXUS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Nexus Trading Labs (NEXUS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Nexus Trading Labs потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Nexus Trading Labs у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NEXUS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Nexus Trading Labs.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Nexus Trading Labs (NEXUS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemDerivativesDecentralized Exchange (DEX)

Про Nexus Trading Labs

Яка реальна ціна Nexus Trading Labs сьогодні?

Живуча ціна Nexus Trading Labs становить ₴, змінившись на 2.94% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для NEXUS?

NEXUS торгувався між ₴ і ₴, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність Nexus Trading Labs сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують NEXUS?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що NEXUS демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у Nexus Trading Labs?

З капіталізацією ₴1479231.09670700448000, Nexus Trading Labs займає #7723 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав NEXUS останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як Nexus Trading Labs порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴, а ATL — ₴, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку NEXUS?

Основні фактори включають обігове надання (99999999999.99998 токенів), результати категорії у Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Base Ecosystem та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

Люди також запитують: Інші запитання про Nexus Trading Labs

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:07:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nexus Trading Labs (NEXUS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Nexus Trading Labs

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3093
$0,3093$0,3093

+209,30%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,43333
$0,43333$0,43333

+1,68%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01831
$0,01831$0,01831

-0,75%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16543
$0,16543$0,16543

-5,35%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0133
$0,0133$0,0133

+26,66%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,001504
$0,001504$0,001504

+15,69%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0,04695
$0,04695$0,04695

+42,27%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003000
$0,0003000$0,0003000

+13,20%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00503
$0,00503$0,00503

+11,77%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?