Сьогоднішня ціна Nexus Pro USEU (USEU)

Поточна ціна Nexus Pro USEU (USEU) сьогодні становить 0.928167 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USEU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nexus Pro USEU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.86K USD

- зміна ціни Nexus Pro USEU протягом дня — +0.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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