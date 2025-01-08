Ціна Nexus Pro USEU (USEU)
Поточна ціна Nexus Pro USEU (USEU) сьогодні становить 0.928167 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USEU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nexus Pro USEU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.86K USD
- зміна ціни Nexus Pro USEU протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nexus Pro USEU до USD становила $ +0.00056847.
За останні 30 днів зміна ціни Nexus Pro USEU до USD становила $ -0.0121639069.
За останні 60 днів зміна ціни Nexus Pro USEU до USD становила $ -0.0014808904.
За останні 90 днів зміна ціни Nexus Pro USEU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00056847
|+0.06%
|30 днів
|$ -0.0121639069
|-1.31%
|60 днів
|$ -0.0014808904
|-0.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nexus Pro USEU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
+0.06%
-1.01%
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