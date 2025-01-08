Ціна Nexus Pro EUUS (EUUS)
Поточна ціна Nexus Pro EUUS (EUUS) сьогодні становить 1.079 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EUUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nexus Pro EUUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.86K USD
- зміна ціни Nexus Pro EUUS протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nexus Pro EUUS до USD становила $ +0.00066411.
За останні 30 днів зміна ціни Nexus Pro EUUS до USD становила $ -0.0139227686.
За останні 60 днів зміна ціни Nexus Pro EUUS до USD становила $ +0.0001903356.
За останні 90 днів зміна ціни Nexus Pro EUUS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00066411
|+0.06%
|30 днів
|$ -0.0139227686
|-1.29%
|60 днів
|$ +0.0001903356
|+0.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nexus Pro EUUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
+0.06%
-1.01%
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