Токеноміка Nexus Mutual (NXM) Дізнайтеся ключову інформацію про Nexus Mutual (NXM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nexus Mutual (NXM) Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. Офіційний вебсайт: https://nexusmutual.io/ Купити NXM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nexus Mutual (NXM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nexus Mutual (NXM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 138,96M $ 138,96M $ 138,96M Загальна пропозиція: $ 2,47M $ 2,47M $ 2,47M Циркуляційна пропозиція: $ 2,47M $ 2,47M $ 2,47M FDV (повністю розведена вартість): $ 138,96M $ 138,96M $ 138,96M Історичний максимум: $ 185,97 $ 185,97 $ 185,97 Історичний мінімум: $ 6,96 $ 6,96 $ 6,96 Поточна ціна: $ 56,19 $ 56,19 $ 56,19 Дізнайтеся більше про ціну Nexus Mutual (NXM)

Токеноміка Nexus Mutual (NXM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nexus Mutual (NXM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NXM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NXM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NXM, досліджуйте ціну токена NXM в реальному часі!

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