Ціна Nexus Mutual (NXM)
Поточна ціна Nexus Mutual (NXM) сьогодні становить 75.44 USD з ринковою капіталізацією $ 247.86M USD. Ціна NXM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nexus Mutual:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Nexus Mutual протягом дня — +4.19%
- циркуляційна пропозиція – 3.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nexus Mutual до USD становила $ +3.03.
За останні 30 днів зміна ціни Nexus Mutual до USD становила $ +1.5059483680.
За останні 60 днів зміна ціни Nexus Mutual до USD становила $ +23.7814340160.
За останні 90 днів зміна ціни Nexus Mutual до USD становила $ +15.83983684730213.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +3.03
|+4.19%
|30 днів
|$ +1.5059483680
|+2.00%
|60 днів
|$ +23.7814340160
|+31.52%
|90 днів
|$ +15.83983684730213
|+26.58%
Останній аналіз цін Nexus Mutual: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+4.19%
+17.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo.
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