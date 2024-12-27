Сьогоднішня ціна Nexus Mutual (NXM)

Поточна ціна Nexus Mutual (NXM) сьогодні становить 75.44 USD з ринковою капіталізацією $ 247.86M USD. Ціна NXM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nexus Mutual:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Nexus Mutual протягом дня — +4.19%

- циркуляційна пропозиція – 3.29M USD

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