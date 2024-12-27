Ціна Nexus Erebus (NXR)
Поточна ціна Nexus Erebus (NXR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 126.99K USD. Ціна NXR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nexus Erebus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.74K USD
- зміна ціни Nexus Erebus протягом дня — -1.52%
- циркуляційна пропозиція – 944.87M USD
Отримуйте оновлення цін NXR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NXR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nexus Erebus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nexus Erebus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nexus Erebus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nexus Erebus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.52%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nexus Erebus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
-1.52%
+40.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NXR до AUD
A$--
|1 NXR до GBP
￡--
|1 NXR до EUR
€--
|1 NXR до USD
$--
|1 NXR до MYR
RM--
|1 NXR до TRY
₺--
|1 NXR до JPY
¥--
|1 NXR до RUB
₽--
|1 NXR до INR
₹--
|1 NXR до IDR
Rp--
|1 NXR до PHP
₱--
|1 NXR до EGP
￡E.--
|1 NXR до BRL
R$--
|1 NXR до CAD
C$--
|1 NXR до BDT
৳--
|1 NXR до NGN
₦--
|1 NXR до UAH
₴--
|1 NXR до VES
Bs--
|1 NXR до PKR
Rs--
|1 NXR до KZT
₸--
|1 NXR до THB
฿--
|1 NXR до TWD
NT$--
|1 NXR до CHF
Fr--
|1 NXR до HKD
HK$--
|1 NXR до MAD
.د.م--