Сьогоднішня ціна Nexus Erebus (NXR)

Поточна ціна Nexus Erebus (NXR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 126.99K USD. Ціна NXR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nexus Erebus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.74K USD

- зміна ціни Nexus Erebus протягом дня — -1.52%

- циркуляційна пропозиція – 944.87M USD

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