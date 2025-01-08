Ціна Nexus Dubai (NXD)
Поточна ціна Nexus Dubai (NXD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NXD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nexus Dubai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.53K USD
- зміна ціни Nexus Dubai протягом дня — +0.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nexus Dubai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nexus Dubai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nexus Dubai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nexus Dubai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.24%
|30 днів
|$ 0
|-19.20%
|60 днів
|$ 0
|-54.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nexus Dubai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9.42%
+0.24%
+0.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nexus Token is a bridging multi-network token that supports various networks. The Nexus Token is being initially issued by Polygon, the touted second layer of the Ethereum network, which is based on the next-generation "Proof of Stake" consensus algorithm, allowing for fast processing and decentralization. Polygon is expected to solve Ethereum's high fees and transaction problems, allowing for cheaper and faster transactions than other chains. In addition, Polygon's second layer (side chain) acts as a fast blockchain that runs alongside the main Ethereum blockchain. Polygon, a potential future replacement for Ethereum, is also highly compatible with ERC and can be used for applications on various Ethereum blockchains. The total number of Nexus Token issued is fixed, and if more networks are supported, the number of newly issued Nexus Token in the Polygon network will be locked.
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