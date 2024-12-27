Сьогоднішня ціна Nexus (NXS)

Поточна ціна Nexus (NXS) сьогодні становить 0.052211 USD з ринковою капіталізацією $ 4.16M USD. Ціна NXS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nexus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.48K USD

- зміна ціни Nexus протягом дня — +1.92%

- циркуляційна пропозиція – 79.63M USD

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