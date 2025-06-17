Сьогоднішня ціна NextPlace (SN48)

Поточна ціна NextPlace (SN48) сьогодні становить 1.48 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна SN48 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NextPlace:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NextPlace протягом дня — +2.62%

- циркуляційна пропозиція – 1.24M USD

Отримуйте оновлення цін SN48 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SN48.