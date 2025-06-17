Ціна NextPlace (SN48)
Поточна ціна NextPlace (SN48) сьогодні становить 1.48 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна SN48 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NextPlace:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NextPlace протягом дня — +2.62%
- циркуляційна пропозиція – 1.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NextPlace до USD становила $ +0.03787519.
За останні 30 днів зміна ціни NextPlace до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NextPlace до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NextPlace до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03787519
|+2.62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NextPlace: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+2.62%
-11.71%
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