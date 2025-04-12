Сьогоднішня ціна Next Earth (NXTT)

Поточна ціна Next Earth (NXTT) сьогодні становить 0.00000927 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NXTT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Next Earth:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Next Earth протягом дня — -0.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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