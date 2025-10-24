Інформація щодо ціни Nexora (NEX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,235085 $ 0,235085 $ 0,235085 Мін. за 24 год $ 0,267647 $ 0,267647 $ 0,267647 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,235085$ 0,235085 $ 0,235085 Макс. за 24 год $ 0,267647$ 0,267647 $ 0,267647 Рекордний максимум $ 0,405217$ 0,405217 $ 0,405217 Найнижча ціна $ 0,235085$ 0,235085 $ 0,235085 Зміна ціни (за 1 год) +0,17% Зміна ціни (1 дн.) -4,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,21%

Актуальна ціна Nexora (NEX) становить $0,252247. За останні 24 години NEX торгувався між мінімумом у $ 0,235085 і максимумом у $ 0,267647, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NEX становить $ 0,405217, тоді як його історичний мінімум — $ 0,235085.

Що стосується короткострокових результатів, то NEX змінився на +0,17% за останню годину, -4,72% за 24 години та на -12,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nexora (NEX)

Ринкова капіталізація $ 14,12M$ 14,12M $ 14,12M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,21M$ 25,21M $ 25,21M Циркуляційне постачання 56,00M 56,00M 56,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nexora — $ 14,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEX — 56,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,21M.