Сьогоднішня ціна Nexis Tools (NEXIS)

Поточна ціна Nexis Tools (NEXIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.81K USD. Ціна NEXIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nexis Tools:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.13 USD

- зміна ціни Nexis Tools протягом дня — -5.34%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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