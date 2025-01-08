Ціна Nexis Tools (NEXIS)
Поточна ціна Nexis Tools (NEXIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.81K USD. Ціна NEXIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nexis Tools:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.13 USD
- зміна ціни Nexis Tools протягом дня — -5.34%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nexis Tools до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nexis Tools до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nexis Tools до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nexis Tools до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.34%
|30 днів
|$ 0
|-29.37%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nexis Tools: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.34%
+1.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nexis Tools is a project that seeks to bring optimal trading tools to crypto traders. We offer a fully stacked trading bot which offers - sniping, swapping, copy trading, and market making. Our dapp is designed to allow users to access our public MEV once they verify token holdings. Nexis is bringing advanced trading tools to you for minimal cost. Maximize your gains and trading experience with Nexis.
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