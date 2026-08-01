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Поточна ціна Nexira DAEP сьогодні становить 0.00330668 USD. Ринкова капіталізація NEXI становить 905,287 USD. Відстежуйте оновлення цін NEXI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Nexira DAEP сьогодні становить 0.00330668 USD. Ринкова капіталізація NEXI становить 905,287 USD. Відстежуйте оновлення цін NEXI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NEXI

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Ціна Nexira DAEP (NEXI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NEXI до USD:

$0.00314154
$0.00314154$0.00314154
+14.70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Nexira DAEP (NEXI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:07:10 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Nexira DAEP

Поточна ціна Nexira DAEP (NEXI) сьогодні становить $ 0.00330668, зі зміною 17.08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NEXI до USD становить $ 0.00330668 за NEXI.

Nexira DAEP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 905,287, з циркуляційною пропозицією у 273.78M NEXI. Протягом останніх 24 годин NEXI торгувався між $ 0.00267525 (мінімум) та $ 0.00380602 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03742276, тоді як історичний мінімум — $ 0.00267525.

У короткостроковій динаміці NEXI змінився на +1.36% за останню годину та на -33.24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 39.92K.

Ринкова інформація щодо Nexira DAEP (NEXI)

$ 905.29K
$ 905.29K$ 905.29K

$ 39.92K
$ 39.92K$ 39.92K

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

273.78M
273.78M 273.78M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Nexira DAEP — $ 905.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 39.92K. Циркуляційна пропозиція NEXI — 273.78M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.65M.

Історія ціни Nexira DAEP у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00267525
$ 0.00267525$ 0.00267525
Мін. за 24 год
$ 0.00380602
$ 0.00380602$ 0.00380602
Макс. за 24 год

$ 0.00267525
$ 0.00267525$ 0.00267525

$ 0.00380602
$ 0.00380602$ 0.00380602

$ 0.03742276
$ 0.03742276$ 0.03742276

$ 0.00267525
$ 0.00267525$ 0.00267525

+1.36%

+17.08%

-33.24%

-33.24%

Історія ціни Nexira DAEP (NEXI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nexira DAEP до USD становила $ +0.00048229.
За останні 30 днів зміна ціни Nexira DAEP до USD становила $ -0.0011140280.
За останні 60 днів зміна ціни Nexira DAEP до USD становила $ -0.0016022871.
За останні 90 днів зміна ціни Nexira DAEP до USD становила $ -0.000000003855422778.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00048229+17.08%
30 днів$ -0.0011140280-33.69%
60 днів$ -0.0016022871-48.45%
90 днів$ -0.000000003855422778-0.00%

Прогноз ціни Nexira DAEP

Прогноз ціни Nexira DAEP (NEXI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NEXI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Nexira DAEP (NEXI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Nexira DAEP потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Nexira DAEP у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NEXI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Nexira DAEP.

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Ресурс Nexira DAEP (NEXI)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)

Про Nexira DAEP

Яка зараз ціна Nexira DAEP?

Nexira DAEP коштує ₴0.1457579081846092608000, сьогодні змінивши на 17.07%.

Наскільки швидко росте спільнота NEXI?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну Nexira DAEP?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі NEXI сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як NEXI порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴1.6495890791049233856000, а ATL — ₴0.1179245780876516400000, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 273775012.573 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про Nexira DAEP

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:07:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nexira DAEP (NEXI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Nexira DAEP

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$0.0003157$0.0003157

+19.13%

TradingRazor

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RAZOR

$0.00513
$0.00513$0.00513

+14.00%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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