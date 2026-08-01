Сьогоднішня ціна Nexira DAEP

Поточна ціна Nexira DAEP (NEXI) сьогодні становить $ 0.00330668, зі зміною 17.08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NEXI до USD становить $ 0.00330668 за NEXI.

Nexira DAEP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 905,287, з циркуляційною пропозицією у 273.78M NEXI. Протягом останніх 24 годин NEXI торгувався між $ 0.00267525 (мінімум) та $ 0.00380602 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03742276, тоді як історичний мінімум — $ 0.00267525.

У короткостроковій динаміці NEXI змінився на +1.36% за останню годину та на -33.24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 39.92K.

Ринкова інформація щодо Nexira DAEP (NEXI)

Ринкова капіталізація $ 905.29K$ 905.29K $ 905.29K Обсяг (за 24 год) $ 39.92K$ 39.92K $ 39.92K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Циркуляційне постачання 273.78M 273.78M 273.78M Загальна пропозиція 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Nexira DAEP — $ 905.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 39.92K. Циркуляційна пропозиція NEXI — 273.78M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.65M.