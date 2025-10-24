Інформація щодо ціни Nexgent AI (NEXGENT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +10,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,95% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,95%

Актуальна ціна Nexgent AI (NEXGENT) становить --. За останні 24 години NEXGENT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NEXGENT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NEXGENT змінився на -0,00% за останню годину, +10,98% за 24 години та на +14,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nexgent AI (NEXGENT)

Ринкова капіталізація $ 122,93K$ 122,93K $ 122,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 148,90K$ 148,90K $ 148,90K Циркуляційне постачання 794,00M 794,00M 794,00M Загальна пропозиція 961 680 372,8780938 961 680 372,8780938 961 680 372,8780938

Поточна ринкова капіталізація Nexgent AI — $ 122,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEXGENT — 794,00M, зі загальною пропозицією 961680372.8780938. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 148,90K.