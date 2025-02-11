Ціна NexGATE (GATE)
Поточна ціна NexGATE (GATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NexGATE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.27 USD
- зміна ціни NexGATE протягом дня — +1.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NexGATE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NexGATE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NexGATE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NexGATE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.03%
|30 днів
|$ 0
|-51.53%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NexGATE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.03%
-9.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NexGATE is a Crypto Payment Gateway project designed to empower seamless and secure transactions within the digital landscape. Modeled after Sellix.io, NexGATE focuses on providing businesses and individuals with the tools they need to accept and process cryptocurrency payments effortlessly. It aims to bridge the gap between traditional commerce and the growing demand for cryptocurrency-based transactions, enhancing accessibility and utility in digital marketplaces and beyond.
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