Ціна NexGami (NEXG)
Поточна ціна NexGami (NEXG) сьогодні становить 0.00166954 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEXG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NexGami:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 709.08K USD
- зміна ціни NexGami протягом дня — -8.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NexGami до USD становила $ -0.000150838402412453.
За останні 30 днів зміна ціни NexGami до USD становила $ +0.0011833410.
За останні 60 днів зміна ціни NexGami до USD становила $ -0.0008429475.
За останні 90 днів зміна ціни NexGami до USD становила $ -0.0018865873280154764.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000150838402412453
|-8.28%
|30 днів
|$ +0.0011833410
|+70.88%
|60 днів
|$ -0.0008429475
|-50.48%
|90 днів
|$ -0.0018865873280154764
|-53.05%
Останній аналіз цін NexGami: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-8.28%
-9.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NexGami is a Web3 gaming platform, aims to be the prime venue for hosting competitive gaming events across various titles. Its mission is to bring traditional gamers into the Web3 space, offering the tangible benefits of tokenomics. “Connecting Web3 and traditional gaming, shaping the digital game mentors of tomorrow.
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