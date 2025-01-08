Сьогоднішня ціна NexGami (NEXG)

Поточна ціна NexGami (NEXG) сьогодні становить 0.00166954 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEXG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NexGami:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 709.08K USD

- зміна ціни NexGami протягом дня — -8.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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