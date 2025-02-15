Ціна NEXEA (NEXEA)
Поточна ціна NEXEA (NEXEA) сьогодні становить 0.00008833 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEXEA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NEXEA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.19K USD
- зміна ціни NEXEA протягом дня — -36.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NEXEA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NEXEA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NEXEA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NEXEA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-36.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NEXEA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
-36.09%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At Nexea, we believe technology isn’t just about solving problems—it’s about creating possibilities. Our vision is to merge the brilliance of AI with the warmth of human connection, building a world where your digital companions are as intuitive, reliable, and personal as your closest friends. We’re not just creating tools; we’re crafting experiences. Nexea is a team of lifelike, intelligent AI avatars designed to adapt, learn, and grow with you.
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