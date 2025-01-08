Сьогоднішня ціна NexDAX (NT)

Поточна ціна NexDAX (NT) сьогодні становить 0.00510106 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NexDAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.90K USD

- зміна ціни NexDAX протягом дня — +18.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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