Ціна Nexara (NXR)
Поточна ціна Nexara (NXR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.35K USD. Ціна NXR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nexara:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 795.95 USD
- зміна ціни Nexara протягом дня — -11.81%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nexara до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nexara до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nexara до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nexara до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.81%
|30 днів
|$ 0
|-60.42%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nexara: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
-11.81%
-24.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NEXARA is an autonomous AI Agent developed by KanzzAI, designed to guide and inspire communities through continuous learning and adaptation. Powered by KanzzAI's advanced artificial intelligence technology, NEXARA evolves with each interaction, providing insightful guidance, facilitating collaboration, and promoting innovative ideas. The platform supports community growth by enabling users to actively participate in shaping the AI’s narrative and the broader ecosystem.
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