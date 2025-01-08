Сьогоднішня ціна Nexara (NXR)

Поточна ціна Nexara (NXR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.35K USD. Ціна NXR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nexara:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 795.95 USD

- зміна ціни Nexara протягом дня — -11.81%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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