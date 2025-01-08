Ціна NewYork Exchange (NYE)
Поточна ціна NewYork Exchange (NYE) сьогодні становить 0.091855 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NYE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NewYork Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11 USD
- зміна ціни NewYork Exchange протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NewYork Exchange до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NewYork Exchange до USD становила $ -0.0001864564.
За останні 60 днів зміна ціни NewYork Exchange до USD становила $ -0.0049409814.
За останні 90 днів зміна ціни NewYork Exchange до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001864564
|-0.20%
|60 днів
|$ -0.0049409814
|-5.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NewYork Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The New York Exchange Coin is dedicated to use the smart contract feature of the Blockchain technology to raise and enhance investors to see the opportunities present in the stock market and commodities. NYE uses smart contracts and highest technological secure payment integration to facilitate transparent investments and perform all transactions efficiently through distributed processing.
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