Ціна Newton On Base (NEWB)
Поточна ціна Newton On Base (NEWB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEWB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Newton On Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.39K USD
- зміна ціни Newton On Base протягом дня — +50.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Newton On Base до USD становила $ +0.00033501.
За останні 30 днів зміна ціни Newton On Base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Newton On Base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Newton On Base до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00033501
|+50.45%
|30 днів
|$ 0
|-61.17%
|60 днів
|$ 0
|+2,964.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Newton On Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.83%
+50.45%
+42.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first great scientist on the BASE network. We are a community built meme coin that pays homage to Isaac Newton. Our goals are to provide BASE with a fun meme that eventually gives back to STEM/education.
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