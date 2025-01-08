Сьогоднішня ціна Newt (NEWT)

Поточна ціна Newt (NEWT) сьогодні становить 0.01262792 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEWT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Newt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 448.33 USD

- зміна ціни Newt протягом дня — -10.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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