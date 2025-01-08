Ціна Newt (NEWT)
Поточна ціна Newt (NEWT) сьогодні становить 0.01262792 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEWT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Newt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 448.33 USD
- зміна ціни Newt протягом дня — -10.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Newt до USD становила $ -0.0015435691129781.
За останні 30 днів зміна ціни Newt до USD становила $ -0.0081979610.
За останні 60 днів зміна ціни Newt до USD становила $ -0.0023642118.
За останні 90 днів зміна ціни Newt до USD становила $ +0.002374120916743158.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0015435691129781
|-10.89%
|30 днів
|$ -0.0081979610
|-64.91%
|60 днів
|$ -0.0023642118
|-18.72%
|90 днів
|$ +0.002374120916743158
|+23.15%
Останній аналіз цін Newt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.79%
-10.89%
-2.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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