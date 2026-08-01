Сьогоднішня ціна Newrails Euro

Поточна ціна Newrails Euro (EURW) сьогодні становить $ 1,15, зі зміною 0,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EURW до USD становить $ 1,15 за EURW.

Newrails Euro наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 553 948, з циркуляційною пропозицією у 480,43K EURW. Протягом останніх 24 годин EURW торгувався між $ 1,15 (мінімум) та $ 1,15 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,18, тоді як історичний мінімум — $ 1,13.

У короткостроковій динаміці EURW змінився на -0,02% за останню годину та на +0,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,65M.

Ринкова інформація щодо Newrails Euro (EURW)

Ринкова капіталізація $ 553,95K$ 553,95K $ 553,95K Обсяг (за 24 год) $ 2,65M$ 2,65M $ 2,65M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 553,95K$ 553,95K $ 553,95K Циркуляційне постачання 480,43K 480,43K 480,43K Загальна пропозиція 480 425,4236 480 425,4236 480 425,4236

Поточна ринкова капіталізація Newrails Euro — $ 553,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,65M. Циркуляційна пропозиція EURW — 480,43K, зі загальною пропозицією 480425.4236. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 553,95K.