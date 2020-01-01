Токеноміка Newmoney AI (NEW) Дізнайтеся ключову інформацію про Newmoney AI (NEW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Newmoney AI (NEW) Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required. Офіційний вебсайт: https://newmoney.ai/ Whitepaper: https://docs.newmoney.ai/ Купити NEW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Newmoney AI (NEW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Newmoney AI (NEW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,94K $ 3,94K $ 3,94K Загальна пропозиція: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Циркуляційна пропозиція: $ 925,14M $ 925,14M $ 925,14M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,26K $ 4,26K $ 4,26K Історичний максимум: $ 0,00594364 $ 0,00594364 $ 0,00594364 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Newmoney AI (NEW)

Токеноміка Newmoney AI (NEW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Newmoney AI (NEW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEW, досліджуйте ціну токена NEW в реальному часі!

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