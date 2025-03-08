Ціна Newmoney AI (NEW)
Поточна ціна Newmoney AI (NEW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 163.62K USD. Ціна NEW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Newmoney AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34K USD
- зміна ціни Newmoney AI протягом дня — -12.15%
- циркуляційна пропозиція – 925.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Newmoney AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Newmoney AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Newmoney AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Newmoney AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.15%
|30 днів
|$ 0
|-84.38%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Newmoney AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-12.15%
-20.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required.
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