Сьогоднішня ціна Newmoney AI (NEW)

Поточна ціна Newmoney AI (NEW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 163.62K USD. Ціна NEW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Newmoney AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34K USD

- зміна ціни Newmoney AI протягом дня — -12.15%

- циркуляційна пропозиція – 925.14M USD

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