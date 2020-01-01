Токеноміка NEWERA (NEWERA) Дізнайтеся ключову інформацію про NEWERA (NEWERA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NEWERA (NEWERA) NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. Офіційний вебсайт: https://neweraonsol.xyz/ Купити NEWERA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NEWERA (NEWERA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NEWERA (NEWERA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,74K $ 10,74K $ 10,74K Загальна пропозиція: $ 997,94M $ 997,94M $ 997,94M Циркуляційна пропозиція: $ 997,94M $ 997,94M $ 997,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,74K $ 10,74K $ 10,74K Історичний максимум: $ 0,00192322 $ 0,00192322 $ 0,00192322 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну NEWERA (NEWERA)

Токеноміка NEWERA (NEWERA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NEWERA (NEWERA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEWERA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEWERA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEWERA, досліджуйте ціну токена NEWERA в реальному часі!

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