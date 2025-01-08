Ціна NEWERA (NEWERA)
Поточна ціна NEWERA (NEWERA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.94K USD. Ціна NEWERA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NEWERA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 865.90 USD
- зміна ціни NEWERA протягом дня — -3.19%
- циркуляційна пропозиція – 999.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NEWERA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NEWERA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NEWERA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NEWERA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.19%
|30 днів
|$ 0
|-24.77%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NEWERA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-3.19%
+9.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra.
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