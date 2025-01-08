Сьогоднішня ціна NEWERA (NEWERA)

Поточна ціна NEWERA (NEWERA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.94K USD. Ціна NEWERA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NEWERA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 865.90 USD

- зміна ціни NEWERA протягом дня — -3.19%

- циркуляційна пропозиція – 999.18M USD

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