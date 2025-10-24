Актуальна ціна New York сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NYC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NYC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна New York сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NYC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NYC на MEXC вже зараз.

Докладніше про NYC

Інформація про ціну NYC

Офіційний вебсайт NYC

Токеноміка NYC

Прогноз ціни NYC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип New York

Ціна New York (NYC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NYC до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни New York (NYC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:15:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни New York (NYC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна New York (NYC) становить --. За останні 24 години NYC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NYC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NYC змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо New York (NYC)

$ 20,45K
$ 20,45K$ 20,45K

--
----

$ 20,45K
$ 20,45K$ 20,45K

999,22M
999,22M 999,22M

999 216 736,783063
999 216 736,783063 999 216 736,783063

Поточна ринкова капіталізація New York — $ 20,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NYC — 999,22M, зі загальною пропозицією 999216736.783063. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,45K.

Історія ціни New York (NYC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни New York до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни New York до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни New York до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни New York до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+2,55%
60 днів$ 0+2,59%
90 днів$ 0--

Що таке New York (NYC)

It’s a community coin to unite the greatest city in the world, New York City. Our goal is to connect the online and offline people from New York and form a great community.

Our aim is to connect all crypto enthusiasts from New York City and everyone who feels connected to New York City in any way possible. We want the token to be the center of a great movement to unite the city.

Our plan is to organize online and offline meetings where everyone can have fun, make connections and build a strong network together.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс New York (NYC)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни New York (USD)

Скільки коштуватиме New York (NYC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів New York (NYC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо New York.

Перегляньте прогноз ціни New York вже зараз!

NYC до місцевих валют

Токеноміка New York (NYC)

Розуміння токеноміки New York (NYC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NYC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про New York (NYC)

Скільки сьогодні коштує New York (NYC)?
Актуальна ціна NYC у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NYC до USD?
Поточна ціна NYC до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація New York?
Ринкова капіталізація NYC — $ 20,45K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NYC?
Циркуляційна пропозиція NYC — 999,22M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NYC?
NYC досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NYC?
Історична мінімальна ціна NYC становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі NYC?
Актуальний обсяг торгівлі NYC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NYC цього року?
NYC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NYC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:15:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для New York (NYC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 983,57
$110 983,57$110 983,57

+0,97%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 937,40
$3 937,40$3 937,40

+1,56%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16781
$0,16781$0,16781

+9,49%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,24
$192,24$192,24

+0,63%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,9234
$20,9234$20,9234

+35,69%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 937,40
$3 937,40$3 937,40

+1,56%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 983,57
$110 983,57$110 983,57

+0,97%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,24
$192,24$192,24

+0,63%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4435
$2,4435$2,4435

+1,43%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 122,96
$1 122,96$1 122,96

-0,61%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6433
$0,6433$0,6433

+543,30%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000688
$0,00000688$0,00000688

+286,51%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,03
$54,03$54,03

+119,27%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004148
$0,0004148$0,0004148

+95,10%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5752
$0,5752$0,5752

+91,73%