Токеноміка NEW WORLD ORDER (NWO) Дізнайтеся ключову інформацію про NEW WORLD ORDER (NWO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни NEW WORLD ORDER (NWO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NEW WORLD ORDER (NWO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,63K $ 17,63K $ 17,63K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 17,63K $ 17,63K $ 17,63K Історичний максимум: $ 0,00186399 $ 0,00186399 $ 0,00186399 Історичний мінімум: $ 0,00001734 $ 0,00001734 $ 0,00001734 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну NEW WORLD ORDER (NWO)

Токеноміка NEW WORLD ORDER (NWO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NEW WORLD ORDER (NWO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NWO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NWO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NWO, досліджуйте ціну токена NWO в реальному часі!

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