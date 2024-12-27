Сьогоднішня ціна NEW WORLD ORDER (NWO)

Поточна ціна NEW WORLD ORDER (NWO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 278.90K USD. Ціна NWO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NEW WORLD ORDER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.76K USD

- зміна ціни NEW WORLD ORDER протягом дня — -10.83%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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