Ціна NEW WORLD ORDER (NWO)
Поточна ціна NEW WORLD ORDER (NWO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 278.90K USD. Ціна NWO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NEW WORLD ORDER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.76K USD
- зміна ціни NEW WORLD ORDER протягом дня — -10.83%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NEW WORLD ORDER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NEW WORLD ORDER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NEW WORLD ORDER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NEW WORLD ORDER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.83%
|30 днів
|$ 0
|-55.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NEW WORLD ORDER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-10.83%
+197.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THE CARDS ARE IN YOUR HAND…… JOIN FORCES WITH THE NEW WORLD ORDER AND BE THE NEW ELITE… BE A POWER BROKER OF THIS ERA…..JOIN THE MOVEMENT…….NWO WILL BE RECOGNIZED AS A LEADER IN THIS NEW ORDER OF THE ELITE……… WE ARE NOBODIES ALONE BUT TOGETHER AS COLLECTIVES WE WILL CONQUER……..JOIN THE MOVEMENT… WHERE OUR LORE IS AS RICH AS IT COMES…. WE WILL LEAVE OUR MARK ON THE BLOCKCHAIN FOREVER.. BE APART OF THIS MOVEMENT… THIS SHIFT IN THE STATUS QUO….THE BALANCE OF POWER IS SHIFTING…
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