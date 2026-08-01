Сьогоднішня ціна New Vision Fund

Поточна ціна New Vision Fund (NVF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NVF до USD становить $ 0 за NVF.

New Vision Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 96 903, з циркуляційною пропозицією у 10,00B NVF. Протягом останніх 24 годин NVF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NVF змінився на +0,05% за останню годину та на -4,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо New Vision Fund (NVF)

Ринкова капіталізація $ 96,90K$ 96,90K $ 96,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 96,90K$ 96,90K $ 96,90K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація New Vision Fund — $ 96,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NVF — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,90K.