Сьогоднішня ціна New Truth Terminal (LORIA)

Поточна ціна New Truth Terminal (LORIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 174.41K USD. Ціна LORIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності New Truth Terminal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.69K USD

- зміна ціни New Truth Terminal протягом дня — -8.05%

- циркуляційна пропозиція – 999.65M USD

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