Ціна New Truth Terminal (LORIA)
Поточна ціна New Truth Terminal (LORIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 174.41K USD. Ціна LORIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності New Truth Terminal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.69K USD
- зміна ціни New Truth Terminal протягом дня — -8.05%
- циркуляційна пропозиція – 999.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни New Truth Terminal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни New Truth Terminal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни New Truth Terminal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни New Truth Terminal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін New Truth Terminal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.59%
-8.05%
-39.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction. $Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs. This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin.
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