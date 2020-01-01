Токеноміка New Order (NEWO) Дізнайтеся ключову інформацію про New Order (NEWO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація New Order (NEWO) New Order was created with a goal to build a self-governing incubator positioned to assist DeFi innovation, through promoting new asset classes, chain independence and machine learning. Our community includes some of the most accomplished and respected DeFi and Web3 professionals and projects. We believe that the immense opportunities of decentralized finance can only be rendered through embracing collaboration, non-segregation and multi-chain at its base. Web3, as compared to the legacy internet of the present, is best utilized through collaboration and communal contribution as opposed to the oligopolistic domination witnessed today. This vision has yet to be widely developed in the blockchain space, and thus is largely bottlenecked by the lack of interoperability, and this is exactly why we are introducing New Order. New Order is an Ecosystem DAO that is built to operate as a launchpad for the most innovative Web3 financial products, tools and applications that contribute to the vision of creating a fully composable financial ecosystem embracing multi-chain DeFi at its core. The DAO will support early stage projects aligned with its vision of being chain-agnostic, focused on a plethora of innovative new-age asset classes including data-driven tokens, NFT's and more. The primary goal is to create an ecosystem that is not bottlenecked by limiting interoperability and allow liquidity to freely enter markets and foster growth in the biggest financial ecosystem in DeFi. Офіційний вебсайт: https://www.neworder.network/ Купити NEWO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни New Order (NEWO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена New Order (NEWO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 235,84K $ 235,84K $ 235,84K Загальна пропозиція: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Циркуляційна пропозиція: $ 169,70M $ 169,70M $ 169,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Історичний максимум: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Історичний мінімум: $ 0,00138884 $ 0,00138884 $ 0,00138884 Поточна ціна: $ 0,0013898 $ 0,0013898 $ 0,0013898 Дізнайтеся більше про ціну New Order (NEWO)

Токеноміка New Order (NEWO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки New Order (NEWO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEWO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEWO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEWO, досліджуйте ціну токена NEWO в реальному часі!

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