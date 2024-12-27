Сьогоднішня ціна New Order (NEWO)

Поточна ціна New Order (NEWO) сьогодні становить 0.00385049 USD з ринковою капіталізацією $ 653.41K USD. Ціна NEWO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності New Order:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 205.73 USD

- зміна ціни New Order протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 169.70M USD

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